Суд в Петрозаводске в третий раз отложил рассмотрение дела экс-руководителя регоператора по вывозу мусора

Заседание по уголовному делу о взятке в отношении Ивана Новикова и его подчиненного перенесено на 2023 год.

Как сообщили в Петрозаводском городском суде, судебное заседание по уголовному делу о взятке и незаконном получении личных данных потребителей коммунальных услуг в отношении директора одной из карельских фирм и его бывшего подчиненного, было отложено.

В связи с вызовом свидетелей заседание было перенесено на 9 января 2023 года. Заседание начнется в 15.00.

Ранее «Столица на Онего» писала о том, что судебный процесс над экс-директором ООО «Карельский экологический оператор», которого обвиняют в даче взятки и незаконном получении личных данных потребителей коммунальных услуг, начался в сентябре.