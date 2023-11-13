Суд в Прионежье заставил власти решить вопрос с жильем пожилого инвалида

Прокуратура Пряжинского района после обращения 67-летней женщины провела проверку и обратилась в суд.

Во время судебного рассмотрения иска выяснилось, что женщина, инвалид II группы, проживает в поселке Чална в деревянном четырехквартирном доме.



Первое обследование здания на предмет его аварийности провела по муниципальному контракту независимая организация. Дом признали непригодным для проживания.

Позже, после прокурорской проверки, местные чиновники организовали общее собрание собственников многоквартирного дома, которое не состоялось ввиду отсутствия кворума.

В этой связи прокурор района обратился в суд с исковым заявлением - обязать местных чиновников провести обследование дома, чтобы выяснить, сносить его, либо ремонтировать.

Требования надзорного органа суд удовлетворил полностью, сообщили в карельской прокуратуре.