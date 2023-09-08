Суд в России приравнял эмодзи к подписи в договоре

По решению суда эмодзи в электронной переписке обладал юридической силой.

Как пишет «Коммерсантъ», пятнадцатый арбитражный апелляционный суд Ростова-на-Дону подтвердил решение арбитражного суда Краснодарского края, который принял эмодзи за согласование условий договора купли-продажи торгового киоска. Согласно решению суда, эмодзи может обладать юридической силой, поскольку он «в распространенном понимании означает ''хорошо''».

Так, согласно постановлению суда, предпринимательница Сирануш Арутюнян заключила договор купли-продажи с Родионом Руденко в марте прошлого года. Госпожа Арутюнян хотела купить у мужчины мобильный торговый киоск в виде фургона Volkswagen T1 за 685 тысяч рублей и внесла задаток в 479,5 тысяч рублей.

По условиям договора стороны должны были обговорить цвета нижней и верхней частей фургона до 30 апреля прошлого года. До 30 июня того же года Родион Руденко должен был передать фургон покупательнице, но не сделал этого. Господин Руденко аргументировал это тем, что между сторонами не было заключено допсоглашение о цветах фургона, как этого требовал основной договор.

Покупательница подала иск в арбитражный суд Краснодарского края с требованием взыскать с Родиона Руденко сумму задатка в 480 тысяч рублей, а также проценты за пользование ее деньгами. Суд удовлетворил иск госпожи Арутюнян и взыскал с продавца задаток и проценты в размере 27,5 тысяч рублей.

Господин Руденко обжаловал решение суда в арбитражном апелляционном суде Ростова-на-Дону. Он утверждал, что документа о согласовании цветов фургона с покупательницей не было. Однако суд не удовлетворил его апелляцию. Суд расценил эмодзи «большого пальца вверх», который Руденко отправил Сирануш Арутюнян в переписке в апреле прошлого года, как согласование цветов фургона, пишет «Коммерсантъ».

«Данный знак в обычно принятом и распространенном понимании при общении посредством электронной переписки означает ''хорошо''», — цитирует «Ъ» постановление суда.