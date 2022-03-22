Суд выясняет, на какие деньги семья Боднарчука купила несколько внедорожников и квартиры в новом ЖК

Прокуратура Карелии требует изъять у семьи экс-спикера Петросовета Геннадия Боднарчука около 17 млн рублей, а также иномарку и гаражный бокс, чтобы передать их государству.

В основе иска лежит утверждение, что семья влиятельного городского чиновника в интересующий суд период потратила намного больше, нежели официально заработала. Надзорный орган утверждает, что экс-председатель Петросовета приобретал машины, квартиры и парковочные места, после чего записывал имущество на свою гражданскую супругу, брак с которой не был официально зарегистрирован.

В течение 2016–2019 годов, по оценке прокуратуры, на имя супруги Геннадия Боднарчука было записано несколько транспортных средств и объектов недвижимости. Гособвинение ставит акцент на десяти пунктах.

Так, семья экс-парламентария приобрела автомобиль «Land Rover Range Rover» 2014 года выпуска стоимостью 400 тысяч рублей. При этом прокуратура акцентировала внимание суда на том, что подобная машина на момент приобретения в 2016 году не могла столько стоить: ее цена в тот период якобы достигала не менее 5 млн рублей. При этом саму сделку обвинение не стало оспаривать. Также были приобретены автомобиль «Subaru Outback» 2015 года за 2 млн 430 тыс. рублей; автомобиль «Land Rover Range Rover» 2017 года за 6 млн 343 тыс. рублей и еще одна машина — «Land Rover Range Rover Sport» 2019 года за 5 млн 509 тыс. рублей. Также куплен был и гаражный бокс площадью 22,6 кв. метра за 800 тыс. рублей.

Прокуратура обратила внимание и на приобретение семьей Геннадия Боднарчука недвижимости на улице Федосовой, 31 в Петрозаводске. По этому адресу расположен ЖК «Свой берег». Ранее сообщалось, что в доме на берегу Онежского озера, построенном компанией бизнесмена Леонида Белуги «Тонус», гражданская жена Боднарчука приобрела три квартиры и два парковочных места.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».