Суд вынес приговор блогеру Аязу Шабутдинову

Блогер Аяз Шабутдинов в последнем слове полностью признал вину и принес извинения каждому потерпевшему.

Блогера Аяза Шабутдинова приговорили к 7 годам тюрьмы и штрафу в 5 млн по статье о мошенничестве, передает корреспондент MSK1.ru из зала суда.

В своем последнем слове Аяз заявил, что полностью признает свою вину и приносит извинения каждому потерпевшему.

— Я выплатил компенсацию всем потерпевшим, которые были готовы ее принять. И также хочу сказать, что не хотел зла, и мои намерения помочь людям были искренними. Я верю в образование. Моя мама сама преподаватель, работала учителем в школе, — заявил Шабутдинов.

Напомним, Шабутдинова обвиняли в совершении 113 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Уголовное дело возбудили следователи МВД. Вину по делу он признал. Прокуратура просила 8 лет лишения свободы и штраф в 15 миллионов рублей.

Добавим, что блогер продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса. В социальных сетях у него было 1,9 млн подписчиков. Приезжал он делиться опытом и в Карелию.

