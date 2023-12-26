Суд вынес приговор в отношении экс-главы МЧС Карелии

Алексей Елисеев отправился за решетку на 8 лет.

Суд в Санкт-Петербурге приговорил экс-главу МЧС Карелии Алексея Елисеева к 8 годам лишения свободы по делу о мошенничестве.

Кроме того, приговор огласили и его заместителю по работе в противопожарном спецуправлении Тимофею Ремизову.

Алексей Елисеев побыл главой карельского МЧС совсем недолго - с июня 2020 по октябрь 2021. Соответственно, и дело о мошенничестве было связано не с Карелией, а с более ранним местом службы Елисеева.

Каким именно, читайте в "МК в Карелии".