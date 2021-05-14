Суд вынес приговор первому экс-замначальника МЧС Карелии Александру Фролову, обвиняемому в покушении на мошенничество

Петрозаводский городской суд вынес приговор первому экс-замначальника МЧС Карелии Александру Фролову и его подельнику Борису Александрову, руководителю частного регионального учреждения Карелии «Добровольная пожарная команда», обвиняемых в покушении на мошенничество.

Судья петрозаводского городского суда Эдуард Новоселов завершил рассмотрение скандального уголовного дела теперь уже бывшего первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по РК Александра Фролова и его подельника Бориса Александрова, возглавляющего частное региональное учреждение «Добровольная пожарная команда». Оба они УФСБ республики обвинялись в покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

В пятницу, 14 мая, суд приговорил Александра Фролова к 4 годам лишения свободы условно, с аналогичным испытательным сроком, и назначил 100 тысяч рублей штрафа.

Подельник Фролова- Борис Александров приговорен к 3 годам лишения свободы условно, с аналогичным испытательным сроком, ему назначен штраф в 50 тысяч рублей.

Отметим, что оба подсудимых написали явку с повинной и активно способствовали расследованию совершенного ими преступления. Ранее гособвинение просило суд приговорить как Фролова, так и Александрова к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет, и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Напомним, что Александр Фролов и Борис Александров, противозаконная деятельность которых была выявлена и пресечена в результате совместной работы УФСБ и МЧС Карелии, были арестованы петрозаводским судом 21 ноября 2019 года. Однако после того, как оба они признали свою вину, Фролова выпустили из СИЗО под домашний арест, позже заменив его на подписку о невыезде, а Александрова освободили до суда под залог в 1 миллион рублей.

По версии следствия, незадолго до задержания Александров, являющийся финансовым директором ООО «Технический центр-112», выполняющего работы по установке пожарной сигнализации, и полковник внутренней службы Фролов, сфальсифицировали документы. Согласно им, федеральное автономное учреждение «Центр материально-технического обеспечения федеральной противопожарной службы по Республике Карелия» (далее – Центр) якобы в полном объеме не выполнило заключенный им с ранее возглавляемым Александровым частным региональным учреждением «Добровольная пожарная команда», договор на оказание ему определенных услуг. Поэтому Фролов решил наложить на Центр штраф в размере почти 3,8 миллиона рублей. При этом, прозвучало в оглашенном судом обвинительном заключении по данному уголовному делу, в соответствии с заключенным сторонами соглашением об урегулировании задолженности, в случае его невыполнения учреждение «Добровольная пожарная команда» имело право обратиться в Арбитражный суд Санкт-Петербурга с «требованием о взыскании всей суммы задолженности в размере 12 853 290 рублей».

Однако довести преступный замысел до конца, с перечислением 3,8 миллионов рублей на подконтрольный Фролову и Александрову расчетный счет, им не удалось.