Суд вынес приговор ревнивцу, исполосовавшему ножом гостя своей сожительницы

За покушение на убийство житель Петрозаводска на 6 с половиной лет отправится в колонию строгого режима.

Прокуратура Петрозаводска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Петрозаводчанина осудили за покушение на убийство.

Суд установил, что в феврале текущего года житель карельской столицы в состоянии алкогольного опьянения пришел в гости к сожительнице, где встретил приятеля, к которому приревновал хозяйку квартиры.

Поссорившись с приятелем, фигурант решил его убить и четыре раза ударил ножом. Потерпевший смог убежать от агрессора и обратился за помощью. Мужчине своевременно вызвали бригаду «скорой», сотрудники которой оказали потерпевшему квалифицированную медицинскую помощь.

Суд с учетом позиции прокурора назначил виновному наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы писали, что Следком Карелии завершил расследование уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины, которого обвиняют в покушении на убийство.