Суд вынес приговор жителю Карелии, организовавшему нарколабораторию в соседнем регионе

В Ленинградской области 39-летний уроженец Карелии стал фигурантом двух уголовных дел.

Как сообщает прокуратура Ленобласти 28 февраля, суд вынес обвинительный приговор в отношении 39-летнего жителя Карелии и 48-летнего ленинградца по уголовному делу о «незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору». Об этом пишет издание 47news.

Первому назначено наказание в виде 15 лет и двух месяцев лишения свободы. Он стал фигурантом еще одного уголовного дела о подделке водительского удостоверения. Сообщник проведет в колонии строгого режима 17 лет, хоть на заседании свою вину отрицал. Приговор в законную силу не вступил.

Следствием установлено, что пара производила запретное в недостроенном доме в Выборгском районе с сентября по ноябрь 2021 года. Как ранее сообщал 47news, 11 кило наркотиков тогда нашли при обыске в Пальцево, житель Карелии был задержан с пятью граммами в кармане. Злоумышленники производили запретное с целью дальнейшей продажи.