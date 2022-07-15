Суд вынес приговор жительнице Карелии, не желавшей содержать своего ребенка

Злостная алиментщица в Карелии повторно попала на скамью подсудимых по уголовной статье после того как отказалась выполнять первое решение суда.

Об этом сообщили в суде Беломорского района.

Осужденная уклонялась от отбытия наказания в виде исправительных работ, которое ей было назначено по предыдущему приговору. Кроме того, она не выполняла решение об уплате алиментов на ребенка.

Суд пришел к выводу, что «предыдущее наказание не обеспечило достижение целей восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений», говорится в сообщении.

По новому приговору ей назначено наказание в виде лишения свободы условно.