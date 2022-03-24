Реклама
Солдат из Карелии исчез из воинской части в Ленобласти (ФОТО)
Сегодня 06:40
Проданный за 1 рубль памятник архитектуры в Петрозаводске власти пытаются изъять у собственника
Сегодня 09:19
Рабочему оторвало руку на лесопильном предприятии в Петрозаводске
Сегодня 11:20

Суд вынес приговор жительнице Петрозаводска, напавшей на представителя власти в своем доме

Новости. Криминал
17:01, 24 Марта 2022
фото: © pavon.kz

Новости партнеров

Женщина расцарапала полицейского ногтями, пытаясь пробиться к двери.

Как сообщили в Следкоме республики, собранные следователями доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора 30-летней жительнице Петрозаводска, виновной в применении насилия в отношении представителя власти.

Как было установлено, на квартиру в женщине пришли сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних для составления административного протокола. Но петрозаводчанка не стала ждать последствий и поспешила покинуть квартиру. На пути ее встал полицейский, предложивший женщине остаться, но нарушительница не подумала сдаваться. Она толкнула полицейского, а затем напала на него, орудуя кулаками, ладонями и ногтями.

Суд признал петрозаводчанку виновной и приговорил ее к условному сроку в один год с испытательным сроком два года. Приговор суда вступил в законную силу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2022, 08:38
Холод возвращается в Карелию
19.03.2022, 10:58
Жители Петрозаводска получили уведомления о необходимости демонтажа застекленных лоджий
18.03.2022, 11:39
Несколько предприятий приостановили лесозаготовки в Карелии из-за санкций
17.03.2022, 21:31
Глава Минздрава Карелии определил возможные сроки отмены масочного режима
22.03.2022, 12:24
Премьер-министр Карелии заявил, что глава Минсельхоза «живет какой-то своей жизнью»
18.03.2022, 18:40
Карелия пять лет подряд соседствует с самой счастливой страной мира

Аналитика

Сегодня 15:27
Обществоведение
Больничные палаты станут офисом
Бывшему корпусу психиатрической губернской земской больницы в Петрозаводске вернут исторический облик.
«Находимся в панике и верим в лучшее»
Сегодня 14:12
«Подписать нельзя откладывать»
23.03.2022 15:04
Прокуратура намерена забрать у семьи Боднарчука деньги, гараж и внедорожник
22.03.2022 17:58
Льготные микрозаймы помогут малому и среднему бизнесу выстоять в условиях санкций
22.03.2022 13:16
Вся аналитика

Чтиво

23.03.2022 12:20
Кофе со сливками
«Наплавался! Хватит!»
Гостем рубрики «Кофе со сливками» стал легендарный пловец, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов, побывавший в Петрозаводске на соревнованиях по зимнему плаванию.
«Нас действительно ждали»
19.03.2022 08:30
Здесь лучше, чем дома
15.03.2022 14:23
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»