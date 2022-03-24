Суд вынес приговор жительнице Петрозаводска, напавшей на представителя власти в своем доме

Женщина расцарапала полицейского ногтями, пытаясь пробиться к двери.

Как сообщили в Следкоме республики, собранные следователями доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора 30-летней жительнице Петрозаводска, виновной в применении насилия в отношении представителя власти.

Как было установлено, на квартиру в женщине пришли сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних для составления административного протокола. Но петрозаводчанка не стала ждать последствий и поспешила покинуть квартиру. На пути ее встал полицейский, предложивший женщине остаться, но нарушительница не подумала сдаваться. Она толкнула полицейского, а затем напала на него, орудуя кулаками, ладонями и ногтями.

Суд признал петрозаводчанку виновной и приговорил ее к условному сроку в один год с испытательным сроком два года. Приговор суда вступил в законную силу.