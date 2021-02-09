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Суд вынес решение по зарплатным долгам лечебно-оздоровительного центра "Марциальные воды"

Новости. Общество
13:03, 10 Февраля 2021
фото: официальный сайт санаторий "Дворцы
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Мировой суд в Петрозаводске принял решение оштрафовать бывшего директора ООО "Лечебно-оздоровительный центр "Марциальные воды" за долги по зарплате перед сотрудниками.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Карелии. Заявление в суд направляла прокуратура Петрозаводска.

Прокурорская проверка показала, что за июнь - август 2020 года компания задолжала 45 работниками зарплату на сумму более 2 млн. рублей.

ООО "Лечебно-оздоровительный центр "Марциальные воды" сейчас находится в процедуре банкротства.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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