Суд вынес решение по зарплатным долгам лечебно-оздоровительного центра "Марциальные воды"

Мировой суд в Петрозаводске принял решение оштрафовать бывшего директора ООО "Лечебно-оздоровительный центр "Марциальные воды" за долги по зарплате перед сотрудниками.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Карелии. Заявление в суд направляла прокуратура Петрозаводска.
Прокурорская проверка показала, что за июнь - август 2020 года компания задолжала 45 работниками зарплату на сумму более 2 млн. рублей.
ООО "Лечебно-оздоровительный центр "Марциальные воды" сейчас находится в процедуре банкротства.
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