Суд вынесет приговор жительнице Карелии, которая собиралась заложить 86 тайников с наркотиком

Прокуратура Костомукши утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении костомукшанки о незаконном обороте наркотиков.

Прокуратура Костомукши утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, в текущем году обвиняемая вместе со своим сожителем, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью получения прибыли и используя сеть «Интернет», вступила в состав организованной преступной группы. Действуя по указаниям руководителя группы, женщина намеревалась распространить в Костомукшском городском округе 86 тайников-закладок с наркотиком.

Кроме того, костомукшанка хранила запрещенное вещество у себя дома.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотик из незаконного оборота.

Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в прокуратуре.