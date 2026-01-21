Стала известна сумма компенсации за гибель трёх человек в страшном ДТП на Ключевой

Петрозаводский городской суд удовлетворил гражданские иски потерпевших по уголовному делу о смертельном ДТП, произошедшем в декабре 2024 года, и взыскал с компании ООО «Норд-Транс Авто» более 7 миллионов рублей.
Иски в счёт компенсации морального вреда в размере более 7 миллионов рублей были удовлетворены в пользу родителей погибших и пострадавшего в ДТП, сообщает Объединенная пресс-служба судов.
Виновником смертельного ДТП признан водитель грузового самосвала VOLVO, который вечером 9 декабря 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял контроль над управлением и выехал на встречную полосу на улице Ключевой. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Passat. В результате аварии погибли трое молодых людей 2001, 2004 и 2006 годов рождения — водитель и два пассажира иномарки. Еще один их товарищ получил травму позвоночника. Пятый пассажир авто получил травму плеча, от госпитализации отказался.
По уголовному делу водитель грузовика уже осуждён по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц, совершенное в состоянии опьянения). Его приговорили к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.
По гражданским же искам суд постановил взыскать деньги с работодателя виновника — ООО «Норд-Транс Авто». Компенсацию получат родители погибших, а также истец, которому в аварии был причинён вред здоровью средней тяжести.
Решение суда о взыскании компенсаций пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
