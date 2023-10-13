Суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу женщины, которая потеряла сына

Суд удовлетворил требования прокурора о взыскании компенсации морального вреда с работодателя погибшего.

Прионежский районный суд рассмотрел иск прокурора в интересах жительницы Прионежья о компенсации морального вреда.

Исковые требования прокурор мотивировал тем, что в результате несчастного случая женщина потеряла сына, что негативно сказалось на состоянии ее здоровья — она долго лечилась в больнице, потребовалось много времени, чтобы справиться со стрессом, и женщина до сих пор переживает потерю близкого человека.

Прокурор обосновал требования к ответчику, который являлся работодателем погибшего.

Суд учел, что женщине были причинены существенные нравственные страдания, и удовлетворил требования проркурора в полном объеме.