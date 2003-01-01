Суд взыскал кредитные деньги с женщины, которая не вернула их в срок

Известно, что кредитор потребовал продать заложенный автомобиль.
Суд удовлетворил иск жителя Карелии о взыскании долга по договору займа и продаже заложенного автомобиля, об этом рассказали в пресс-службе судов.
В январе 2024 года между истцом и ответчиком (женщиной) был заключен договор займа на 200 000 рублей сроком на 4 месяца, по прошествии которых женщина должна была вернуть деньги. В качестве залога женщина оставила свой автомобиль. Однако в установленный срок заемщица деньги не вернула.
Кредитор обратился в суд, потребовав взыскать долг и обратить взыскание на заложенную машину, а также возместить расходы на госпошлину. Суд, установив факт неисполнения обязательств по договору займа и изучив условия договоров, признал требования обоснованными. С ответчика взыскали задолженность по договору займа в размере 200 000 рублей, расходы по уплате госпошлины, а также обратили взыскание на заложенное имущество – автомобиль.