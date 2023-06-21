Суд взыскал расходы на лечение с виновника страшного ДТП с пешеходом на севере Карелии

Прокуратура Карелии добилась того, что расходы на лечение переломанного пешехода взыщут с виновника ДТП.

Прокуратура защитила права пешехода, пострадавшего в ДТП.

В сентябре 2022 года в темное время суток 37-летний водитель в Костомукше на нерегулируемом перекрестке сбил местного жителя.

У потерпевшего диагностировали травмы головы и множественные переломы, опасные для жизни. Он долгое время лечился в больнице, оплата превысила 290 тысяч рублей. Деньги выплатило государство.

Вина автомобилиста в ДТП была подтверждена материалами уголовного дела, водителя привлекли к уголовной ответственности.

После прокуратура города горняков обратилась в суд с иском о взыскании с виновника аварии стоимости лечения.

Суд удовлетворил требования надзорного органа в пользу государства, сообщили в прокуратуре Карелии.