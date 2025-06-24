Суд взыскал с больницы более 20 тысяч рублей за лечение ребенка-инвалида

Родители 10-летней девочки получили компенсацию за траты на льготные медицинские изделия.

В Кемском районе суд взыскал с больницы компенсацию за лечение 10-летней девочки-инвалида. В прокуратуре Карелии рассказали, что после проверки по обращению матери девочки семье компенсировали траты на медицинские изделия.

Прокуратура рассказала «Столице на Онего», что после выписки из больницы 10-летней девочке с диабетом не выдали необходимые устройства для инфузии и инфузионный набор. По закону ребенка должны были обеспечить такими изделиями на льготной основе. Родителям пришлось за свой счет приобрести в маркетплейсе устройство и набор.

Прокуратура Кемского района провела проверку по обращению матери ребенка-инвалида. После обращения о взыскании суммы расходов свыше 20 тысяч рублей с медицинского учреждения суд удовлетворил иск.