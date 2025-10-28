Суд взыскал с наследников долги по кредиту умершего заемщика

Беломорский районный суд Карелии удовлетворил иск банка и взыскал с наследников задолженность по кредитному договору, заключенному с умершим заемщиком.
Как установил суд, после смерти заемщика у него образовалась задолженность по кредитному договору. Ответчиками по делу выступили наследники, которые официально вступили в права наследования и получили у нотариуса соответствующие свидетельства, сообщает объединённая пресс-служба судов Республики Карелия.
Суд пришел к выводу, что требования банка правомерны, поскольку общая сумма долга не превысила стоимость наследственного имущества, полученного ответчиками. На этом основании суд удовлетворил иск, обязав наследников погасить кредитную задолженность за счет унаследованного имущества, а также возместить судебные расходы, включая государственную пошлину.
Решение Беломорского районного суда на данный момент не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.
