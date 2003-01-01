Суд взыскал с подрядчика более 3 млн рублей за срыв ремонта школы в Карелии

Арбитражный суд Карелии обязал компанию «Аксиома» выплатить 3,1 миллиона рублей за срыв капитального ремонта Шуйской школы. Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.
В 2022 году между школой и компанией заключили два контракта на капитальный ремонт здания. Подрядчик не выполнил работы, и заказчик вынужден был искать замену. Подрядчика, готового закончить ремонт, нашли, но новая смета оказалась дороже на 3,1 миллиона рублей.
На такую сумму увеличилась стоимость работ, которые не выполнила «Аксиома». Эти деньги пришлось взять из дополнительного бюджета муниципального образования. Прокуратура провела проверку и подала иск о взыскании ущерба с компании-подрядчика. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. После вступления решения суда в силу прокуратура проконтролирует его исполнение.
Напомним, школа открылась после капремонта в 2023-м году. Глава Карелии тогда рассказал о том, как преобразилось образовательное учреждение.