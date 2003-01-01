Суд взыскал с владельца и фрахтователя танкера "Волгонефть-212" около 50 миллиардов рублей за разлив мазута.

Это решение принято по иску Росприроднадзора.
Арбитражный суд Краснодарского края в полном объеме удовлетворил иск Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора о взыскании с ООО «Каматрансойл» (владелец танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение в Керченском проливе в декабре прошлого года) и ООО «Кама Шиппинг» (фрахтователь этого судна) солидарно 49,46 млрд рублей, передает корреспондент «Интерфакса» с заседания.
Иск (…) удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ООО „Каматрансойл“ и ООО „Кама Шиппинг“ солидарно 49 млрд 460 млн тыс. рублей, — сказал судья.
Судебное заседание проходило без участия ответчиков.
Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», произошел разлив топлива. По данным Минтранса, в море попало 2,4 тысячи тонн мазута.
В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе были введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС. Комиссии Ространснадзора, Минтранса и Росморречфлота установили, что среди основных причин крушения — невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса. Напомним, 150 пляжей (141 в Анапе и 9 в Темрюкском районе) остаются закрыты для отдыхающих.