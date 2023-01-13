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Суд закрыл для СМИ заседание по делу экс-чиновника, потребовавшего 12 млн за страдания после трагедии на Сямозере

Новости. Общество
11:01, 17 Января 2023
фото: © «Столица на Онего»

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В суде Петрозаводска началось рассмотрение иска бывшего руководителя Управления Роспотребнадзора Карелии Анатолия Коваленко, признанного судом невиновным в гибели 14 детей на Сямозере, который просит выплатить ему 12 миллионов рублей за моральный вред.

Во вторник, 17 января, в Петрозаводском городском суде состоялось судебное заседание по иску экс-руководителя карельского Управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко, который просит выплатить ему компенсацию морального вреда в сумме 12 миллионов рублей за 6 лет уголовного преследования.

Иск рассматривает судья Юлия Саврук, защищает экс-чиновника адвокат Михаил Ямчитский, ответчиком выступает Минфин Карелии. Третьим лицом является предъявлявшая Коваленко обвинение прокуратура республики.

Но для журналистов заседание завершилось, не успев начаться, так как представитель Минфина Анна Маркова начала задавать Коваленко вопросы, касающиеся его здоровья.

Адвокат Михаил Ямчитский предложил сделать заседание закрытым в этой части.
«В связи с тем, что сторона ответчика задает вопросы, которые касаются состояния здоровья моего доверителя, просим вас рассмотреть ответы в заседании без средств массовой информации, поскольку сведения о состоянии здоровья относятся к сведениям, охраняемым законом», - обратился к судье защитник.

В результате вернувшаяся из совещательной комнаты судья Саврук закрыла сегодняшнее заседание.

Напомним трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. В этот день участники детского оздоровительного лагеря «Парк-Отель «Сямозеро» на трех лодках попали в шторм. Во время похода по озеру лодки, в которых находились 17 детей и 4 взрослых инструктора, перевернулись и затонули. В результате погибли 14 детей.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и ч.3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»).

В конечном итоге бывший директор детского оздоровительного лагеря «Парк-Отель «Сямозеро» Елена Решетова, не признавшая себя виновной, была приговорена к лишению свободы на срок 9 лет 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Аналогичное наказание суд назначил и ее заместителю Вадиму Виноградову, признавшему свою вину.

Уголовное дело инструкторов лагеря Валерия Круподерщикова и Павла Ильина, обвиняемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в настоящее время рассматривает петрозаводский суд.

Бывшего и действующего руководителей карельского Управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и Людмилу Котович следствие обвиняло в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц. Гособвинитель, замначальника отдела прокуратуры Карелии Ирина Кириллович просила назначить обоим фигурантам по 6 лет колонии-поселения, а Котович еще и лишить права занимать определенные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Однако вначале судья Александр Смирнов, затем другая судья петрозаводского суда Марина Носова вынесли Коваленко и Котович оправдательный приговор, оставив за ними право на реабилитацию.

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