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Новости. Криминал
10:44, 04 Сентября 2018

Суд закрыл от прессы процесс по делу Дениса Косарева

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Рассмотрение дела экс-председателя госкомитета по управлению имуществом Карелии Дениса Косарева началось в закрытом режиме.

Соответствующее решение принял судья Эдуард Новоселов после ходатайства адвоката Косарева. Защитник заявил, что во время рассмотрения дела будут оглашены сведения составляющие медицинскую тайну.

В результате суд назначил рассмотрение дела в особом порядке в закрытом режиме.

По версии следствия, Денис Косарев совместно со своим заместителем Сереем Максимовым, расследование уголовного дела в отношении которого продолжается, в 2014-2015 годах получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.

Кроме того, Косареву совместно с его заместителем инкриминировалось хищение 40 тысяч рублей под видом начисления премиальной выплаты за 2016 год руководителю подведомственного казенного учреждения.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-09-04 12:20:43
Закрытым процесс сделали, чтобы отмазку сделать. Хотя бы частичную. "Мы за ценой не постоим"(с).
ppppp
2018-09-04 11:43:56
6 лет л/с и пусть сидит, чтоб другим неповадно было
Гость
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