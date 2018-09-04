Суд закрыл от прессы процесс по делу Дениса Косарева

Рассмотрение дела экс-председателя госкомитета по управлению имуществом Карелии Дениса Косарева началось в закрытом режиме.

Соответствующее решение принял судья Эдуард Новоселов после ходатайства адвоката Косарева. Защитник заявил, что во время рассмотрения дела будут оглашены сведения составляющие медицинскую тайну.

В результате суд назначил рассмотрение дела в особом порядке в закрытом режиме.

По версии следствия, Денис Косарев совместно со своим заместителем Сереем Максимовым, расследование уголовного дела в отношении которого продолжается, в 2014-2015 годах получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.

Кроме того, Косареву совместно с его заместителем инкриминировалось хищение 40 тысяч рублей под видом начисления премиальной выплаты за 2016 год руководителю подведомственного казенного учреждения.