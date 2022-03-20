Суд запретил Instagram и Facebook в России

Деятельность популярных социальных сетей признана экстремистской.

Тверской суд Москвы в понедельник признал деятельность социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta Platforms, экстремистской и запретил их на территории России, передает корреспондент ТАСС.

«Удовлетворить исковые требования Генеральной прокуратуры о запрете деятельности компании Meta», — огласила постановление судья Ольга Солопова.

Как отметила судья, решение о запрете вступает в силу немедленно. Ранее на этом настаивала ФСБ России.

Компании Meta запрещено открывать отделения и вести коммерческую деятельность в России. В Генпрокуратуре и ФСБ считают, что деятельность Meta направлена против России и ее вооруженных сил.

Основанием для обращения Генпрокуратуры в суд стало временное снятие запрета для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями сотрудников компании. Ранее Роскомнадзор уже ограничил работу Instagram и Facebook в РФ. Работу мессенджера WhatsApp было решено не ограничивать.