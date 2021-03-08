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Суд запретил забирать подарки или требовать компенсации у бывших возлюбленных

Новости. Общество
20:40, 08 Марта 2021
фото: pixabay
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Первый кассационный суд общей юрисдикции впервые создал прецедент: бывшая возлюбленная ничего не должна мужчине, сколько бы денег он на нее ни потратил.

Об этом пишет "Российская газета".

Такое решения кассационная истанция приняла после того, как нижестоящие суды встали на сторону жителя Самары, предъявившего финансовые претензии своей бывшей пассии.

Денежные переводы от ухажера люди в мантиях признали "неосновательным обогащением".  Они обязали ответчицу вернуть обиженному мужчине деньги и заставили компенсировать судебные расходы, в том числе траты на адвоката.

Если судить по выпискам с банковской карты, роман, плавно переросший в судебное разбирательство, продолжался с 26 февраля 2018 года по 11 января 2019 года. Все это время, как рассказала потом в суде женщина, мужчина "по собственной инициативе оплачивал ей услуги сотовой связи, переводил денежные средства для того, чтобы она покупала продукты, готовила ужины, организовывала совместные встречи". Истец оценил эти расходы в 77,4 тыс. рублей.

Однако кассационная инстанция не согласилась с этой логикой и заставила пересмотреть дело.

"Денежные средства и иное имущество не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения, если будет установлено, что воля передавшего их лица осуществлена в отсутствие обязательств, то есть безвозмездно и без встречного предоставления - в дар либо в целях благотворительности... Истец в силу личных отношений сторон в течение года нес расходы, переводя денежные средства на банковскую карту истца и на ее мобильный телефон, в отсутствие каких-либо обязательств перед ответчиком, добровольно и безвозмездно и без встречного предоставления (т.е. в дар)"", - пояснил Первый кассационный суд.

Это решение теперь станет руководством к действию для  нижестоящих судебных инстанций. 

 

 

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