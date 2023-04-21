Судаки и лещи довели рыбаков в Карелии до суда

В Пряжинском районе прокурор заставил любителей рыбачить с помощью сетей возместить ущерб в местный бюджет.
Природоохранный прокурор, изучая материалы об отказе в возбуждении уголовного дела, выяснил, что виновные не возместили нанесенный природе ущерб.
В январе были пойманы граждане, ловившие в озерах Сямозеро и Ведлозеро рыбу сетями. Всего у них изъяли более 40 особей судака и леща. Причиненный ущерб браконьеры не возместили.
Природоохранный прокурор направил в суд два иска о взыскании ущерба на 113 тысяч рублей. Но до вынесения судебных решений ответчики добровольно возместили средства, которые поступили в бюджет Пряжинского района.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание