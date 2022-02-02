Судьбу Кургана в Петрозаводске вновь обсудят онлайн

Чиновники и общественники в пятницу проведут вторую встречу по вопросам строительстве кластера зимних видов спорта на территории Кургана.

По сообщению Минобразования и спорта Карелии, завтра, 4 февраля, в 17:00 состоится второе заседание рабочей группы по вопросам строительства кластера для развития зимних видов спорта в Петрозаводске.

Прямая трансляция будет организована в группе министерства.

Напомним, 20 января в Республиканском спортивном комплексе «Курган» состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам строительства кластера для развития зимних видов спорта. Она была сформирована при Министерстве образования и спорта Карелии по инициативе представителей общественности Петрозаводска.

Крупный социальный объект в центре карельской столицы предназначен как для занятий спортом и физкультурой, спортивной подготовки, так и для проведения соревнований межрегионального, всероссийского и международного уровней по зимним видам спорта. Предполагается несколько этапов строительства.

На встрече принято решение, что проект будет доработан Центром спортивной подготовки и специалистами с учетом мнения общественности. При ЦСП появится постоянно действующий Общественный совет по развитию РСК «Курган».

Известный лыжник из Петрозаводска считает, что Курган необходимо сохранить для всех горожан.