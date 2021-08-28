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Судьбу выпускников-отличников из Карелии можно будет отследить онлайн

Новости. Общество
15:07, 31 Августа 2021
фото: © Евгений Курсков / ТАСС

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Интерактивная карта даст ответ, в какие ВУЗы поступают абитуриенты, получившие 100 баллов за ЕГЭ

Ежегодно Карелия чествует выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. И с каждым годом число отличников растет. Только вот выбрать дальнейший путь стобалльникам не всегда просто. Порой — при поступлении в ВУЗ — возникают сомнения в правильности результатов. В планах правительства России создание «карты распределения» абитуриентов со 100 баллами за ЕГЭ по ВУЗам. Это поможет создать прозрачный механизм зачисления отличников.

Напомним, ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что в этом году среди желающих поступить в ведущие вузы страны количество победителей олимпиад и ребят, набравших по 100 баллов на ЕГЭ, превысило количество бюджетных мест. И если некоторые эксперты оценили этот факт как доказательство повышения качества обучения в школах, то другие стали высказывать сомнения относительно честности результатов единого госэкзамена и требовать проверки.

Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева решила защитить права выпускников-стобалльников. Она предложила создать специальную карту, которая отражала бы реальную обстановку в стране по ЕГЭ. Это поможет, с одной стороны, избежать необоснованного давления на выпускников-отличников, а с другой, реально оценивать ситуацию с результатами ЕГЭ. Она убеждена, если где-то происходят какие-то манипуляции с результатами ЕГЭ, разбирательство должно идти прежде всего в отношении ответственных должностных лиц, а не детей, которые и так испытывают стресс в экзаменационный период.

«Нельзя допустить, чтобы это бросало тень на тех ребят, которые своим огромным трудом честно заслужили высокий результат», — считает Елена Шмелева

По информации министра образования и спорта РК Романа Голубева, в Карелии в 2021 году по пяти предметам на 100 баллов сдали 22 выпускника. Традиционно самое большое количество работ с максимальным баллом — по русскому языку. 13 ребят из Карелии справились с этим предметом на 100 баллов. Четыре выпускника 2021 года получили за ЕГЭ по информатике и ИКТ высший балл. По 2 участника экзаменов по физике и литературе также показали исключительный результат. Еще один молодой человек справился со всеми заданиями по математике.

Не исключено, что в следующем году количество стобалльников в республике увеличится. О том, куда они поступят учиться, жители республики узнают по интерактивной карте распределения отличников по ВУЗам России. Будем гордится за своих земляков.

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