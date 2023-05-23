Реклама

Новоселы ЖК «Флотилия» смогут любоваться потрясающими видами на Онежское озеро
23.05.2023 16:10
Новый жилой комплекс построят в Петрозаводске рядом с поликлиникой и бассейном
18.05.2023 16:11
При бронировании квартиры в ЖК «Флотилия» - кладовка в подарок
19.05.2023 16:39

Судье горсуда Петрозаводска, рассматривающей гражданское дело Боднарчука, дали отвод

Новости. Общество
14:11, 26 Мая 2023
фото: © Леонид Николаев, архив

Новости партнеров

Судья петрозаводского городского суда по гражданским делам Екатерина Рочева удовлетворила заявление адвокатов экс-председателя Петросовета Боднарчука и его гражданской супруги по отводу судьи по рассмотрению данного иска прокурора республики Дмитрия Харченкова.

Глава надзорного ведомства Карелии ранее просил суд изъять у семьи Боднарчука в доход государства имущество, в отношении которого не были представлены сведения о приобретении его на законные доходы. А именно, 16,9 миллионов рублей, иномарку и гаражный бокс.

Состоявшееся 23 мая заседание суда, как и предыдущее 18 апреля, было недолгим. Представляющие интересы семьи Боднарчука по этому гражданскому делу адвокаты: Яна Григуць из Санкт-Петербурга, ранее работавшая в Петрозаводске, и Сергей Чернов из Питкяранты заявили отвод судье Екатерине Рочевой. При этом адвокаты сослались на п.3 ч.1 статьи 16 ГПК РФ, в котором говорится, что судья может «лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела, либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в его объективности и в беспристрастности».

В чем именно, по мнению адвокатов семьи Боднарчука, могла в действительности заключаться заинтересованность судьи Екатерины Рочевой в исходе этого гражданского дела, ни в городском суде, ни Яна Григуць журналисту «Столицы на Онего» почему-то не пояснили. При этом Екатерина Рочева удовлетворила заявление адвокатов о ее отводе.

Как сообщил нам пресс-секретарь петрозаводского горсуда Денис Логутов, следующим судьей по этому гражданскому делу будет Кирилл Мамонов.

Как ранее мы сообщали , 26 мая 2022 года судья петрозаводского суда Елена Ермишина удовлетворила иск прокурора РК, после чего Верховный суд Карелии оставил это решение в силе. Однако 23 января этого года Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отменил названное решение петрозаводского суда, а также апелляционной инстанции Верховного суда Карелии, и направил это дело на новое рассмотрение в горсуд Петрозаводска, но уже другому судье, которой стала Екатерина Рочева.

Интересы Боднарчука по этому гражданскому делу представляет адвокат из Санкт-Петербурга Яна Григуць, ранее работавшая в Петрозаводске. А интересы его гражданской супруги - адвокат из Питкяранты Сергей Чернов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.05.2023, 12:16
Бензиновые туристы приезжают из Финляндии в Россию по приглашениям фирм-однодневок
21.05.2023, 18:00
Петрозаводск должен направить на военную службу по контракту 800 человек, заявил военком
24.05.2023, 14:57
В Финляндии сообщили о рекордном числе мигрировавших в страну россиян
19.05.2023, 13:26
Житель Карелии получил условный срок за то, что «увез» северную пенсию в Белгородскую область
21.05.2023, 12:57
Жильцы многоэтажки в Петрозаводске мучаются от криков, доносящихся из сауны в их доме
19.05.2023, 00:10
Врач посоветовал избегать «сна пенсионеров»

Чтиво

11.05.2023 09:00
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
Главный врач хирургии клиники «Кивач» Екатерина Романова – о потребности учиться, самообразовании и желании мужчин и женщин преобразиться.
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
«В 90-е воду заряжали, а сейчас делают расклады на таро онлайн»
12.04.2023 17:06
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.