Судье горсуда Петрозаводска, рассматривающей гражданское дело Боднарчука, дали отвод

Судья петрозаводского городского суда по гражданским делам Екатерина Рочева удовлетворила заявление адвокатов экс-председателя Петросовета Боднарчука и его гражданской супруги по отводу судьи по рассмотрению данного иска прокурора республики Дмитрия Харченкова.

Глава надзорного ведомства Карелии ранее просил суд изъять у семьи Боднарчука в доход государства имущество, в отношении которого не были представлены сведения о приобретении его на законные доходы. А именно, 16,9 миллионов рублей, иномарку и гаражный бокс.

Состоявшееся 23 мая заседание суда, как и предыдущее 18 апреля, было недолгим. Представляющие интересы семьи Боднарчука по этому гражданскому делу адвокаты: Яна Григуць из Санкт-Петербурга, ранее работавшая в Петрозаводске, и Сергей Чернов из Питкяранты заявили отвод судье Екатерине Рочевой. При этом адвокаты сослались на п.3 ч.1 статьи 16 ГПК РФ, в котором говорится, что судья может «лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела, либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в его объективности и в беспристрастности».

В чем именно, по мнению адвокатов семьи Боднарчука, могла в действительности заключаться заинтересованность судьи Екатерины Рочевой в исходе этого гражданского дела, ни в городском суде, ни Яна Григуць журналисту «Столицы на Онего» почему-то не пояснили. При этом Екатерина Рочева удовлетворила заявление адвокатов о ее отводе.

Как сообщил нам пресс-секретарь петрозаводского горсуда Денис Логутов, следующим судьей по этому гражданскому делу будет Кирилл Мамонов.

Как ранее мы сообщали , 26 мая 2022 года судья петрозаводского суда Елена Ермишина удовлетворила иск прокурора РК, после чего Верховный суд Карелии оставил это решение в силе. Однако 23 января этого года Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отменил названное решение петрозаводского суда, а также апелляционной инстанции Верховного суда Карелии, и направил это дело на новое рассмотрение в горсуд Петрозаводска, но уже другому судье, которой стала Екатерина Рочева.

Интересы Боднарчука по этому гражданскому делу представляет адвокат из Санкт-Петербурга Яна Григуць, ранее работавшая в Петрозаводске. А интересы его гражданской супруги - адвокат из Питкяранты Сергей Чернов.