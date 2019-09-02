Судебная практика в Карелии: В каких случаях по долгам компаний-банкротов платят их директора

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова подготовила разъяснения об особенностях судебной практики по привлечению руководителей юридических лиц, которые попадают под процедуру банкротства в Карелии, к субсидиарной ответственности.

Личная ответственность директоров за исполнение финансовых обязательств обанкроченных фирм предусмотрена Федеральным законом о банкротстве.

В качестве примера бизнес-омбудсмен приводит одно из последних решений Арбитражного суда Карелии.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".