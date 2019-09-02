13:12, 02 Сентября 2019
Судебная практика в Карелии: В каких случаях по долгам компаний-банкротов платят их директора
Новости по теме
Загрузка...
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова подготовила разъяснения об особенностях судебной практики по привлечению руководителей юридических лиц, которые попадают под процедуру банкротства в Карелии, к субсидиарной ответственности.
Личная ответственность директоров за исполнение финансовых обязательств обанкроченных фирм предусмотрена Федеральным законом о банкротстве.
В качестве примера бизнес-омбудсмен приводит одно из последних решений Арбитражного суда Карелии.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
02.09.2019, 09:41
29.08.2019, 11:23
28.08.2019, 09:50
01.09.2019, 09:05
30.08.2019, 09:55
Аналитика
Сегодня 11:58
Капитал
Кредитор отказался от иска к дочерней компании "Корпорации развития Карелии", но не исключил нового обращения в арбитраж.
Сегодня 10:54
30.08.2019 13:09
28.08.2019 09:55
Чтиво
30.08.2019 09:55
Частная жизнь
Четверо карельских подростков, едва не лишившие жизни незнакомого им человека, отправились в воспитательную колонию на 2,5 года.
26.08.2019 13:06
26.08.2019 10:26
22.08.2019 14:35
Медиа
Сегодня 10:18
Опрос
Нужно ли ограничить использование мобильников учениками в школах?
Комментарии