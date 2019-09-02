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Новости. Экономика
13:12, 02 Сентября 2019
фото: © Егор Алеев/ТАСС

Судебная практика в Карелии: В каких случаях по долгам компаний-банкротов платят их директора

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова подготовила разъяснения об особенностях судебной практики по привлечению руководителей юридических лиц, которые попадают под процедуру банкротства в Карелии, к субсидиарной ответственности.

Личная ответственность директоров за исполнение финансовых обязательств обанкроченных фирм предусмотрена Федеральным законом о банкротстве.

В качестве примера бизнес-омбудсмен приводит одно из последних решений Арбитражного суда Карелии.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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