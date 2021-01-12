Судебное заседание по делу председателя горсовета Петрозаводска Геннадия Боднарчука не состоялось

Из-за болезни судьи Петрозаводского городского суда рассмотрение ходатайства о продлении ареста председателя Петросовета Геннадия Боднарчука перенесли.

Сегодня, 13 января, судья петрозаводского горсуда Татьяна Петина должна была рассмотреть ходатайство Следкома о продлении ареста председателя Петросовета Геннадия Боднарчука.

Следствие просит суд продлить срок его ареста, который заканчивается 16 января, еще на два месяца.

Но заседание не состоялось, потому что судья Татьяна Петина заболела. Рассмотрение ходатайства о продлении ареста председателя Петросовета Геннадия Боднарчука перенесли на 15 января. Его рассмотрит судья Олег Грабчук.

Напомним, 49-летний спикер Петросовет Боднарчук был задержан 17 июля 2020 года, и уже на следующий день судья Марина Носова арестовала его на два месяца, до 16 сентября. После этого арест на аналогичный срок продлевался еще два раза.

Геннадий Боднарчук обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч.6 Уголовного кодекса РФ). Деньги в сумме 1,5 миллиона рублей Боднарчуку, по версии следствия, передал его заместитель в Петросовете и близкий друг Валерий Матвеев, которого 23 декабря прошлого года приговорили к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей.

Такой небольшой за это серьезное коррупционное преступление срок Матвеев получил благодаря заключенному им досудебному соглашению со следствием и признанию вины.

В отличие от Матвеева Боднарчук, по имеющимся у "Столицы на Онего" данным, вину в получении полуторамиллионной взятки не признает.