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Судебные приставы арестовали земельный участок должника по алиментам из Сортавалы

Новости. Общество
16:01, 20 Ноября 2023
фото: © пресс-служба ФССП по РК

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Судебные приставы передали земельный участок в счет долга по алиментам несовершеннолетним детям.

Принятые судебным приставом меры позволили детям реализовать право на получение причитающегося содержания от родителя, а долг нерадивого отца значительно уменьшился, сообщили в официальном сообществе УФССП Карелии.

Житель города Сортавала не беспокоился о помощи своим детям и их воспитании, его долг по алиментам составил более 800 тысяч рублей.

Должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако мер к погашению задолженности не принимал.

Отец не имел официального дохода и денежных средств, достаточных для перечисления детям, на счетах не хранил.

Судебный пристав обнаружил, что должник помимо жилья имеет в собственности земельный участок стоимостью 469 тысяч рублей, который был предложен взыскателю в счет имеющейся задолженности.

Взыскатель ответил согласием и земельный участок перешел в собственность детей, отметили в источнике.

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