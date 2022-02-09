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Судебные приставы из Карелии исполнили мечты детей со всех уголков России

Новости. Общество
10:28, 10 Февраля 2022
фото: © ДЮСШ Минобрнауки

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Сотрудники ведомства приняли участие во Всероссийской акции «Елка желаний».

Сотрудники УФССП Карелии приняли участие во Всероссийской акции «Елка желаний».

Первым исполнителем желаний стал глава карельского ведомства Олег Гончаров, подаривший тюбинг для шестнадцатилетней Дарьи из города Сосновый бор.

Работники учебно-методического отдела подарили Лере из Самарской области, живущей в многодетной семье, выпрямитель для волос, о котором девочка мечтала много лет.

«Сегодня Лера получила посылку. Радости не было предела. Мы не ожидали, что ее желание не просто исполнят, но еще и пришлют сладости, которыми она поделилась со своими братишками и сестренками. Вы — настоящие волшебники среди нас! Спасибо огромное, приезжайте к нам в гости», — поблагодарила мама девочки карельских приставов.

Сотрудники Межрайонного отделения по розыску должников отправили в Дагестан 11-летнему Саиду футбольный мяч. От его имени судебных приставов поблагодарили родители мальчика, пожелав всем крепкого здоровья, благополучия и счастья.

Сотрудники отделения организации обеспечения установленного порядка деятельности судов ведомства исполнили мечту 4-летней Алисы из Кондопоги, подарив ей велосипед.

Всего подарки от всех отделов Управления получили 27 детей из разных уголков России. Подарки были отправлены в Башкирию, Татарстан, Мурманск, Челябинскую, Волгоградскую и Ленинградскую области и другие регионы. Их получили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, ребята с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума со всей России.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
mobikk
2022-02-10 11:54:23
Прям таки и ВСЕХ ?
User
2022-02-10 11:49:12
А судебное решение по "Невскому пассажу" не исполнили. Может им в службу дедов морозов переквалифицироваться, раз это у них получается лучше, чем исполнять служебные обязанности?!
кир
2022-02-10 12:23:15
User, умный какой. Почему в жизни ничего не добился, а только ноешь? Сторожи, не отвлекайся.
Mike
2022-02-10 11:29:43
Еще бы летом написали, что они сделали в декабре. Очень актуальная новость. Проснулись, что ли?
Гость
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