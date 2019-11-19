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Новости. Общество
14:56, 19 Ноября 2019
фото: Валерий Поташов

Судебные приставы Карелии намерены снова судиться за "Невский пассаж"

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Республиканское управление ФССП так и не приступило к сносу торговой пристройки к жилому дому в Петрозаводске.

Весной нынешнего года управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия направило в городской суд Петрозаводска иск о прекращении исполнительного производства в отношении "Невского пассажа" в связи с ... невозможностью исполнения судебного решения. В своем иске приставы сослались на заключение некоего ООО "Актив проект", которое допустило возможность обрушения здания при демонтаже пристройки. В июне городской суд отказал судебным приставам в удовлетворении их иска, а в августе Верховный суд Карелии оставил это решение в силе.

Суд Петрозаводска вынес также частное определение, в котором обратил внимание главного судебного пристава России Дмитрия Аристова на грубые нарушения закона при исполнительном производстве в отношении торговой пристройки "Невский пассаж". Но даже это не заставило Федеральную службу судебных приставов исполнить решение суда, которое вступило в законную силу еще в апреле 2014 года.

Как выяснилось, карельские приставы намерены и дальше судиться, а не исполнять законное решение суда о сносе "Невского пассажа".

Читайте подробнее в статье журналиста Валерия Поташова.

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