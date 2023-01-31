Судебные приставы Карелии обновили список выставленных на торги автомобилей и недвижимости

Списки автомобилей и помещений опубликовали на сайте УФССП Карелии.

Как сообщили в УФССП Карелии, на торгах реализуется арестованное имущество должников.

На продажу выставлены 3 грузовых и 1 легковой автомобиль, а также 4 нежилых помещения в разных городах Карелии, 1/5 в доле собственности на квартиру и земельный участок. Кроме того, среди лотов — кольцо за более чем 100 тысяч рублей.

Дополнительные сведения о выставленном на торги имуществе размещены на интернет-сайте МТУ Росимущества и на сайте УФССП Карелии.