Судебные приставы Карелии продают машины, дом, земельный участок и водонапорную башню

Судебные приставы опубликовали список арестованного имущества, выставленного на торги.

На электронной торговой площадке объявили о проведении открытого аукциона по продаже имущества должников, арестованного приставами Карелии.

Среди лотов — вексель, недвижимость, легковые и грузовые автомобили, а также водонапорная башня и комплекс технологического оборудования.

Дополнительные сведения о выставленном на торги имуществе опубликовали на сайте службы судебных приставов Карелии.