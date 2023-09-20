Судебные приставы Карелии продают машины, дом, земельный участок и водонапорную башню

Судебные приставы опубликовали список арестованного имущества, выставленного на торги.
На электронной торговой площадке объявили о проведении открытого аукциона по продаже имущества должников, арестованного приставами Карелии.
Среди лотов — вексель, недвижимость, легковые и грузовые автомобили, а также водонапорная башня и комплекс технологического оборудования.
Дополнительные сведения о выставленном на торги имуществе опубликовали на сайте службы судебных приставов Карелии.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание