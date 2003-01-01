Судебные приставы Карелии взыскали с должников по алиментам 630 миллионов рублей

В Управлении Федеральной службы приставов по РК подвели статистику за первые семь месяцев года.

В Карелии судебные приставы с начала года взыскали с неплательщиков алиментов 630 миллионов рублей, деньги перечислили на содержание детей должников.

Чтобы заставить должников вспомнить о своих обязанностях, приставы применяют разные меры. Сейчас более трех тысяч человек с долгами по алиментам не могут выехать за границу. Это ограничение действует, если долг превышает 10 тысяч рублей.

Также более тысячи неплательщиков лишили водительских прав. В рамках исполнительных производств приставы арестовали имущество должников. Например, они наложили арест на 46 машин и 14 объектов недвижимости. Всего такие меры применили в 274 случаях.

В службе приставов напомнили, что если родители продолжают уклоняться от выплат, их привлекают к административной или уголовной ответственности. С начала года 481 человеку выписали административные штрафы по статье о неуплате алиментов. Кроме того, возбудили 291 уголовное дело за злостное уклонение от обязанностей по содержанию детей.