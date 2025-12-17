Судебные приставы провели рейд по должникам «Петербургтеплоэнерго» в Республике Карелия

Сотрудники ООО «Петербургтеплоэнерго» совместно со службой судебных приставов в 4 квартале 2025 года провели серию выездных мероприятий по адресам абонентов, имеющих задолженность за отопление и горячее водоснабжение в Республике Карелия.
Рейды прошли в городах Питкяранте, Сортавала, Олонец и Лахденпохья. В ходе мероприятий посещены адреса 54 абонентов, общая сумма задолженности по исполнительным производствам составила более 2,2 млн. тыс. руб.
С абонентами проведена разъяснительная работа, вручены акты о совершении исполнительных действий, требования о явке на приём к судебному приставу-исполнителю, а также квитанции для оплаты задолженности. Абонентам разъяснено, что по исполнительным листам подлежат взысканию денежные средства, находящиеся на расчетных счетах. Погашение задолженности, как правило, осуществляется за счёт удержания части доходов, в том числе заработной платы и пенсионных выплат, с сохранением прожиточного минимума в соответствии с действующим законодательством.
Всего с начала 2025 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в службу судебных приставов передано для принудительного взыскания с должников «Петербургтеплоэнерго» 13 917 заявлений на сумму 286,71 млн рублей, включая пени и расходы на оплату государственной пошлины. Взыскано, в том числе из ранее переданной задолженности 379,12 млн рублей. По состоянию на декабрь 2025 года на рассмотрении в судах находится 8 123 заявлений на общую сумму 205,30 млн рублей.
В 2025 г. совместно со службой судебных приставов, на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республике Карелия, осуществлен 31 выезд в адрес 353 должников с общей суммой долга в 28 млн руб.
В компании напоминают, что наличие неоплаченной задолженности может повлечь за собой арест счетов и имущества, ограничения на выезд из страны, запрет на совершение регистрационных действий с движимым и недвижимым имуществом. Также при наличии задолженности человек может получить отказ в выплате субсидий или компенсаций расходов на оплату ЖКУ.
Оплатить счета без комиссии можно на сайте «Петербургтеплоэнерго» и через личный кабинет пользователя.