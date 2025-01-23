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Судебные приставы специализированного отделения в Карелии взыскали в прошлом году 280 млн рублей в бюджет страны

Новости. Общество
18:50, 29 Января 2025
фото: © УФССП Карелии

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Узнали, на что была направлена работа судебных приставов в новом подразделении.

С апреля 2023 года в Карелии в службе судебных приставов организовано специализированное отделение в единой структуре главного межрегионального Управления ФССП России.

Основной идеей создания такого управления , было исполнение особо важных для государства и для социально
незащищенных категорий граждан решений судов, где должниками выступают органы государственной власти, а также взыскание платежей в бюджет страны.

Михаил Тимофеев, начальник карельского отделения отметил:  "Работа ведется и по исполнению требований исполнительных документов с суммой взыскания свыше 100 млн руб., а также по исполнению судебных актов об обращении в доход государства имущества, полученного при совершении коррупционных правонарушений. Так, например, в 2024 году судебными приставами-исполнителями Отделения взыскано денежных средств на общую сумму 280 млн руб., большую часть из которых составляют налоговые платежи", - заключил Тимофеев.

В прошлом  году в отделении судебными приставами составлено 284 акта описи и ареста имущества должника, из которых большая часть - это аресты транспортных средств, принадлежащих должникам. Арест автомобиля и его изъятие является самой эффективной мерой, стимулирующей
должника к оплате образовавшейся задолженности, потому что 
выводит должника из зоны комфорта и должники охотнее предпринимают меры, направленные на оплату долга.

Что касается административной практики, то должностными лицами отделения составлено 739 протоколов об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых судом вынесены постановления о привлечении к административной ответственности граждан и должностных лиц на общую сумму 53 млн руб., из которых штрафы в сумме 31 млн руб. поступили в бюджет страны.

Судебные приставы применяют и  меры уголовно-правового воздействия, которые относятся у исполнительным призводствам неимущественного характера:  обеспечение
граждан лекарствами, обязании провести обследование и произвести ремонт кровли в жилом доме, предоставлении жилья детя-сиротам.

Последнее направление является одним из приоритетных.
В результате мер, принятых судебными приставами, в 2024 году в Карелии квартиры получили 67 граждан, из которых 39 сироты.

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