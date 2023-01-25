Судебные приставы в Карелии нашли 11 подозреваемых в тяжких преступлениях

В УФССП Карелии рассказали о розыске скрывшихся от дознания.

Как сообщили в Управлении судебных приставов Карелии на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года, в республике было возбуждено 7 уголовных дел в отношении должностных лиц, злостно уклонявшихся от судебных решений.

Кроме того, приставы обеспечивали деятельность судов, доставив туда 3276 человек. В самих судах сотрудники УФССП обнаружили и изъяли у посетителей 118 запрещенных к проносу предметов. Среди обнаруженного были ножницы, пилки, электрошоковое оружие.

В рамках помощи правоохранителям судебные приставы задержали в 2022 оду 74 человека, находившихся в розыске. Среди них 11 разыскивались за тяжкие преступление, а один — за особо тяжкое.