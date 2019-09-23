Судебные приставы вместе с полицией будут ловить должников в Петрозаводске

Совместные рейды с участковыми и сотрудниками ГИБДД продлятся до 27 сентября, сообщили на сайте управления судебных приставов по Карелии.

В Петрозаводске рейды приставов с участковыми состоятся 23, 24, 25, 26 сентября, с сотрудниками ГИБДД 27 сентября.

Наличие неоплаченных штрафов может стать препятствием для свободного выезда за границу и основанием для обращения взыскания на имущество должника.



В случае непогашения штрафы взыскиваются судебными приставами-исполнителями в принудительном порядке.