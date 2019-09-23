Судебные приставы вместе с полицией будут ловить должников в Петрозаводске

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Совместные рейды с участковыми и сотрудниками ГИБДД продлятся до 27 сентября, сообщили на сайте управления судебных приставов по Карелии.
В Петрозаводске рейды приставов с участковыми состоятся 23, 24, 25, 26 сентября, с сотрудниками ГИБДД 27 сентября.
Наличие неоплаченных штрафов может стать препятствием для свободного выезда за границу и основанием для обращения взыскания на имущество должника.
В случае непогашения штрафы взыскиваются судебными приставами-исполнителями в принудительном порядке.
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