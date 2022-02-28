Судебные приставы защитили жителя Карелии от коллекторского агентства

Всего в 2021 году приставы составили 19 административных протоколов на коллекторские агентства и другие организации, выбивавшие долги у жителей Карелии.

Как сообщил на пресс-конференции в УФССП Карелии глава отдела Сергей Александрович Никулин, карельским приставам в 2021 году поступило 219 обращений от граждан, у которых коллекторские агентства требовали возвращения долга. В другие органы внутренних дел было отправлено 30 обращений, 166 рассмотрели непосредственно в управлении. Приставы составили 19 протоколов об административной нарушении, общая сумма штрафов по ним составила 780 тысяч рублей.

К примеру, приставы защитили права гражданина, обратившегося к ним в феврале 2021 года. Мужчине, чей долг составлял 42 тысячи рублей, постоянно беспокоили из коллекторского агентства — за месяц должнику позвонили более 40 раз, что в несколько раз превышает число допустимых звонков. В течении месяца, как напомнил Сергей Никулин, коллекторы могут звонить должникам не более 8 раз. В итоге организация была привлечена к административной ответственности — штраф составил 50 тысяч рублей.

Напомним, почти 4 миллиарда рублей в 2021 году взыскали с должников приставы Карелии.