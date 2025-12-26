Судебный примиритель помог супругам поделить совместно нажитое имущество в Карелии

В Суоярви спор о разделе совместно нажитого имущества между супругами был завершён мировым соглашением. Изначальный иск о разделе автомобиля в ходе разбирательства расширился до жилого дома, хозяйственных построек, мебели и бытовой техники.

Объединенная пресс-служба судов Республики Карелии сообщает, что при содействии судебного примирителя стороны нашли компромиссное решение в протяжном деле о разделе имущества. В соответствии с определением суда по делу была назначена процедура судебного примирения. Изначально предметом разбирательства был автомобиль, но в ходе процесса каждая из сторон увеличивала свои требования, включив в список имущества недвижимость, мебель, хозяйственные постройки и другое ценное имущество, на их взгляд.

Определением суда была назначена процедура судебного примирения. В ходе проведения процедуры судебного примирения стороны при содействии судебного примирителя заключили мировое соглашение по делу, которое было достигнуто добровольным путем, разделив совместно нажитое имущество по взаимному согласию. Они высоко оценили профессионализм примирителя — «переговорщика» между участниками процедуры разделения имущества.



Суоярвский районный суд напоминает, что многие споры, включая семейные, могут быть урегулированы без длительного судебного противостояния — путём переговоров, в том числе с участием судебного примирителя.



На территории Суоярвского района в качестве судебного примирителя выступает Вячеслав Аркадьевич Троцкий — опытный специалист с многолетним стажем разрешения правовых споров.

