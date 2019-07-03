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Новости. Общество
18:00, 03 Июля 2019
фото: Управление судебных приставов по Карелии

Судебный пристав из Карелии стал лидером открытого Кубка Европы по пауэрлифтингу

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Судебный пристав Артур Мхитарян в своей весовой категории занял первое место по пауэрлифтингу, сообщили в управлении.

Среди участников были  рекордсмены Европы и России, мастера спорта Международного класса, а также спортсмены, которых называют элитой России.

За звание лучшего боролся и судебный пристав  по обеспечению установленного порядка деятельности судов специализированного отдела судебных приставов Петрозаводска и Прионежского района 25-летний Артур Мхитарян. 

Спортсмен выступал в весовой категории до 82,5 килограммов. Соревновались в  жиме штанги лежа от груди, приседании со штангой, становой тяге. 

Судебный пристав  показал высокий результат. Общий вес, который взял спортсмен – 572,5 килограммов: приседание со штангой – 200 кг, жим штанги лежа – 130 кг и становая тяга – 245 кг. Таким образом, наш атлет поднялся на первую ступень пьедестала почета в своей весовой категории и завоевал третье  место  в абсолютном зачете.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-07-03 18:22:12
Лучше бы шлем нашел.. "с"
Гость
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