Судебный пристав из Карелии стал лидером открытого Кубка Европы по пауэрлифтингу

Судебный пристав Артур Мхитарян в своей весовой категории занял первое место по пауэрлифтингу, сообщили в управлении.

Среди участников были рекордсмены Европы и России, мастера спорта Международного класса, а также спортсмены, которых называют элитой России.

За звание лучшего боролся и судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов специализированного отдела судебных приставов Петрозаводска и Прионежского района 25-летний Артур Мхитарян.

Спортсмен выступал в весовой категории до 82,5 килограммов. Соревновались в жиме штанги лежа от груди, приседании со штангой, становой тяге.

Судебный пристав показал высокий результат. Общий вес, который взял спортсмен – 572,5 килограммов: приседание со штангой – 200 кг, жим штанги лежа – 130 кг и становая тяга – 245 кг. Таким образом, наш атлет поднялся на первую ступень пьедестала почета в своей весовой категории и завоевал третье место в абсолютном зачете.