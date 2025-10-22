Судебный пристав в Петрозаводске задержал женщину с наркотиками на входе в здание суда

Свидетель, пытающийся пронести наркотические вещества в здание петрозаводского суда, задержан судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов.
При проведении планового осмотра сотрудники УФССП России по Республике Карелия обнаружили в кармане куртки гражданки пустой шприц и устройство, используемое для потребления наркотиков. Это послужило основанием для более тщательной проверки.
Судебный пристав вызвал наряд полиции. До прибытия правоохранителей женщина была препровождена в служебное помещение для личного досмотра. Осознав серьезность последствий, гражданка добровольно достала из заднего кармана джинсов два прозрачных пакетика с белым сыпучим веществом и призналась, что оно является наркотическим.
Судебный пристав задержал женщину, а прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы МВД по Республике Карелия изъяли вещество, которое в ходе последующих экспертиз было подтверждено как наркотическое. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Женщине грозит уголовная ответственность.
Напомним, 18-летних молодых людей задержали за распространение наркотиков в Петрозаводске.