Судьи из Карелии смогут отдохнуть в санатории с танцевальным залом и сауной за 131 тыс. рублей

Верховный суд Карелии выступил заказчиком закупки по приобретению двух путевок для судей, желающих отправиться на отдых.

Верховный суд Карелии намерен приобрести две путевки. Максимальная цена контракта составляет 131 400 рублей. Деньги на отдых предусмотрены в федеральном бюджете. Информация о закупке, предполагающей организацию санаторно-курортного лечения судей и членов их семей, содержится на сайте госзакупок.

В описании объекта закупки указано, что приобрести необходимо две путевки в санаторий «Бештау» в городе Железноводск или его эквивалент. Время отдыха запланировано на период с 21 марта по 4 апреля.

В документации сообщается, что санаторий должен быть расположен в парковой зоне города Железноводска, не более чем в 15 км. от международного аэропорта «Минеральные Воды» и от железнодорожного вокзала города Минеральные Воды.

Также говорится, что санаторий должен специализироваться на лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, гинекологических и урологических заболеваний, нарушений обмена веществ и заболеваний опорно-двигательного аппарата. В санатории должны быть предложены услуги лечения минеральной водой, бальнеогрязелечение.

В описании объекта закупки описаны требования к досугу, которым следует охватить отдыхающих. Так, в санатории должны быть киноконцертный зал; танцевальный зал, библиотека; бассейн; спортивный зал для игр по волейболу, баскетболу, настольному теннису; тренажерный зал; сауна с бассейном; бильярд и шахматы.

Жить отдыхающим предстоит в номере не ниже категории стандарт, питание должно быть не менее чем трехразовым, заказным.

Ранее сообщалось, что бывший первый зампрокурора Петрозаводска готовится стать судьей.