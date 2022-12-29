Судимая жительница Петрозаводска пробила ножом грудную клетку бывшему мужу

В Петрозаводске поссорились разведенные мужчина и женщина. Последняя напала на экс-супруга с ножом.

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимой 47-летней горожанки.



Ее обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, в ночь на 2 августа женщина дома поссорилась с бывшим мужем во время застолья.



Петрозаводчанка взялась за нож и ударила мужчину в грудь. Во время предварительного расследования вину она полностью признала и раскаялась.

Ей грозит до восьми лет в колонии. Уголовное дело направлено в суд, рассказали в прокуратуре Карелии.