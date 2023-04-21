Судимого Отелло из Петрозаводска отправили под стражу по обвинению в воскресном убийстве

В воскресенье, 9 июля, застолье в одном из домов столицы Карелии закончилась убийством из ревности.

Сотрудники республиканского Следкома возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего петрозаводчанина. Его обвиняют в убийстве.

По версии следствия, вечером 9 июля в квартире жилого дома в Петрозаводске компания распивала спиртное. Во время застолья 55-летний мужчина обратил внимание 35-летнего собутыльника на то, что он оказывает знаки внимания его сожительнице.



На почве ревности разразился конфликт, злоумышленник два раза ударил соперника ножом в грудь, отчего тот скончался.

На место происшествия выехали следователь и криминалист, которые осмотрели квартиру, изъяли все предметы, имеющие значение для уголовного дела. Мужчину задержали. Выяснилось, что ранее его судили за избиение до смерти.



После того, как ему предъявили новое обвинение, суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил злоумышленника под стражу.



В Следкоме Карелии назначили комплекс необходимых судебных экспертиз, проводятся допросы свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в ведомстве.