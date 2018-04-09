Судимые жители Петрозаводска совершили несколько грабежей

Известно о двух эпизодах, но полиция подозревает их в совершении еще нескольких преступлений.

Как сообщили в МВД Карелии, одной из жертв подозреваемых стал 30-летний петрозаводчанин. Недавно он подал в сети интернет объявление о продаже телефона. Вскоре на него откликнулся мужчина, который приехал посмотреть товар. В ходе встречи было решено, что сделка состоится вечером, а заодно продавец пригласил отметить знакомство у него дома. В конце дня покупатель приехал с приятелем. В какой-то момент один из них напал на хозяина и, угрожая физической расправой, сообщил, что забирает кольцо, цепочку и браслет. После того, как злоумышленники скрылись, потерпевший обнаружил, что у него пропали еще два мобильных телефона и фотоаппарат. Ущерб превысил 90 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску установили подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых петрозаводчан 22 и 23 лет.

Также полицейские установили их причастность к совершению грабежа. В середине марта они в ночное время проникли на охраняемую территорию строительной площадки в микрорайоне Соломенное, напали на сторожа и, пока один его удерживал, другой вынес электроинструмент. Стоимость похищенного превысила 130 тысяч рублей. Оперативники выяснили, что похищенное было перепродано на 25 тысяч рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела, фигуранты допрошены. В настоящее время они находятся под стражей. У сотрудников органов внутренних дел есть основания полагать, что подозреваемые причастны еще к нескольким преступления имущественного характера. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.