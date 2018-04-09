Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
15:46, 09 Апреля 2018

Судимые жители Петрозаводска совершили несколько грабежей

По теме

Пьяный житель Карелии до смерти избил родную мать
09.04.18 14:39
В Петрозаводске пьяный подросток жестоко избил прохожего за отказ дать ему денег
09.04.18 14:24
В Петрозаводске работник букмекерской конторы украл деньги клиента
09.04.18 10:47
Все новости
Загрузка...

Известно о двух эпизодах, но полиция подозревает их в совершении еще нескольких преступлений.

Как сообщили в МВД Карелии, одной из жертв подозреваемых стал 30-летний петрозаводчанин. Недавно он подал в сети интернет объявление о продаже телефона. Вскоре на него откликнулся мужчина, который приехал посмотреть товар. В ходе встречи было решено, что сделка состоится вечером, а заодно продавец пригласил отметить знакомство у него дома. В конце дня покупатель приехал с приятелем. В какой-то момент один из них напал на хозяина и, угрожая физической расправой, сообщил, что забирает кольцо, цепочку и браслет. После того, как злоумышленники скрылись, потерпевший обнаружил, что у него пропали еще два мобильных телефона и фотоаппарат. Ущерб превысил 90 тысяч рублей. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску установили подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых петрозаводчан 22 и 23 лет. 

Также полицейские установили их причастность к совершению грабежа. В середине марта они в ночное время проникли на охраняемую территорию строительной площадки в микрорайоне Соломенное, напали на сторожа и, пока один его удерживал, другой вынес электроинструмент. Стоимость похищенного превысила 130 тысяч рублей. Оперативники выяснили, что похищенное было перепродано на 25 тысяч рублей. 

По обоим фактам возбуждены уголовные дела, фигуранты допрошены. В настоящее время они находятся под стражей. У сотрудников органов внутренних дел есть основания полагать, что подозреваемые причастны еще к нескольким преступления имущественного характера. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

По теме

Пьяный житель Карелии до смерти избил родную мать
09.04.18 14:39
В Петрозаводске пьяный подросток жестоко избил прохожего за отказ дать ему денег
09.04.18 14:24
В Петрозаводске работник букмекерской конторы украл деньги клиента
09.04.18 10:47
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-04-09 16:16:18
Вторая ходка должна быть последней.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.04.2018, 06:40
На Карелию надвигается очередной снегопад
05.04.2018, 10:41
Он переформатировался и никуда не делся
05.04.2018, 11:30
СРОЧНО: В Петрозаводске ребенок выпал из окна квартиры на 8-м этаже
05.04.2018, 17:13
Геннадий Боднарчук прокомментировал приговор Юрию Дмитриеву
05.04.2018, 16:43
Суд оправдал Юрия Дмитриева
05.04.2018, 14:31
Стало известно о состоянии мальчика, упавшего в Петрозаводске с 8-го этажа

Аналитика

Сегодня 12:39
Тема недели
Дело о гибели детей на Сямозере
В Карелии началось рассмотрение судом уголовного дела о гибели детей на Сямозере.
Эхо внешней политики России добирается до Карелии 10
Сегодня 09:40
"Весь поселок за тебя, Эдуард"
05.04.2018 10:12
Руководитель "со стройки"
04.04.2018 14:05
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 11
28.03.2018 16:05
Вся аналитика

Медиа

Программа "Заживём" от ТНТ-Онего
06.04.2018 13:21
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»