Судимый житель Карелии избил до смерти свою знакомую в День всех влюбленных

Безработный рецидивист из Беломорского района нанес потерпевшей множественные удары по голове и телу, сообщили в Следкоме Карелии.
Сотрудники республиканского Следкома завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего ранее судимого безработного беломорчанина.
Его обвинили в избиении до смерти, а также в крупной краже. ПО версии следствия, днем 14 февраля в квартире жилого дома в Беломорске он поссорился с 54-летней женщиной и жестоко избил ее. Злоумышленник нанес жертве множественные удары ногами по голове и телу. Женщина умерла на следующий день.
Кроме того, беломорчанин украл у своего знакомого мобильный телефон и фотоаппарат. На время предварительного расследования злоумышленника держали под арестом.
Уголовное дело ушло в суд, сообщили в республиканском Следкоме.
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