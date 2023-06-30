Судимый житель Карелии избил до смерти свою знакомую в День всех влюбленных

Безработный рецидивист из Беломорского района нанес потерпевшей множественные удары по голове и телу, сообщили в Следкоме Карелии.

Сотрудники республиканского Следкома завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего ранее судимого безработного беломорчанина.



Его обвинили в избиении до смерти, а также в крупной краже. ПО версии следствия, днем 14 февраля в квартире жилого дома в Беломорске он поссорился с 54-летней женщиной и жестоко избил ее. Злоумышленник нанес жертве множественные удары ногами по голове и телу. Женщина умерла на следующий день.

Кроме того, беломорчанин украл у своего знакомого мобильный телефон и фотоаппарат. На время предварительного расследования злоумышленника держали под арестом.



Уголовное дело ушло в суд, сообщили в республиканском Следкоме.